Шон О'Мэлли: Если Волкановски не сможет победить Махачева, то я вообще не знаю, кому это под силу

Американец Шон О'Мэлли дал прогноз на поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски. В частности, он заявил, что австралиец может стать самым тяжелым соперником в карьере россиянина.

«Возможно, Алекс даже победит. Но если этого не сможет сделать Волкановски, то не знаю, кому такое вообще под силу», – добавил О'Мэлли в интервью американским СМИ.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля 2023 года и возглавит турнир UFC 284 в Перте (Австралия), а на кону будет стоять титул в легком весе, которым владеет россиянин.

Добавим, что Алекс Волкановски является чемпионом UFC в полулегком дивизионе и лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса.