Дос Аньос назвал победителя в бою Махачева и Волкановски

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос поставил на победу россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Алексом Волкановски.

«Ислам выиграет этот бой. Он мог бы сразится с кем-то из легкого дивизиона, принять настоящий вызов. Но драться с этим парнем… Я не понимаю этого», – заявил бразилец американским СМИ.

Напомним, Махачев и Волкановски проведут бой 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

К слову, россиянин – чемпион промоушен в легком дивизионе, а Волкановски – в полулегком. Кроме того, он занимает первое место в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.