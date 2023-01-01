Президент Bellator заявил, что его бойцы могут составить конкуренцию в UFC

Президент Bellator Скотт Кокер оценил уровень своего промоушена.

«Если вы посмотрите на наши весовые категории, то увидите, что у нас есть бойцы, которые могут побеждать в UFC. У нас есть три или четыре спортсмена в каждом из дивизионов, которые способны выступать в любой лиге мира. На сегодняшний день у нас очень сильный состав», - сказал Кокер профильной прессе.

Добавим, что чемпионом Bellator в полутяжелом весе является российский спортсмен Вадим Немков. Также в рамках данного промоушена завершает карьеру «последний император» Федор Емельяненко.