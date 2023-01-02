Стерлинг заявил, что Макгрегор стал похож на бодибилдера

Чемпион UFC в легчайшем весе оценил Алджамейн Стерлинг оценил форму ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Интересно, что он ест, у него руки просто огромные, а эта голова, он теперь стал похож на бодибилдера», - сказал Стерлинг СМИ из Индии.

Напомним, крайний поединок Макгрегор провел в июле 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что у него нет информации о возвращении ирландца. По его словам, Макгрегор пока не уведомлял лигу о желании провести бой.