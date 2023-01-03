Биспинг назвал идеального соперника для Макгрегора в полусреднем весе

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что Конору Макгрегору следует провести бой с американцем Хорхе Масвидалем. По его словам, этот поединок вызовет колоссальный интерес у аудитории.

«Масвидаль, стоя на ногах, так же хорош, как и Макгрегор. Он так же быстр, так же техничен, как и Макгрегор. Можете вообразить, каким будет треш-ток? Золотое дно для продажи платных трансляций», – добавил британец в интервью американским СМИ.

Ранее Макгрегор заявил, что активно набирает вес для выступления в полусреднем дивизионе. При этом ирландец не смог назвать точную дату своего возвращения в октагон. Что касается Масвидаля, то американец неоднократно заявлял о желании подраться с ирландцем. Он даже посещал поединок с его участием и ждал вызова со стороны звездного бойца.