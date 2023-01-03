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Глава UFC извинился за драку с женой в ночном клубе

Дэйна Уайт не стал скрывать, что ему стыдно за случившееся.
03 января 2023 11:18
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 3 января, в Сети появился ролик, на котором глава UFC Дэйна Уайт подрался со своей женой в ночном клубе. По словам очевидцев, пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Президент американской лиги подтвердил ссору с супругой. В частности, он извинился за инцидент и признался, что ему стыдно.

«Вы слышали, как я годами говорил: «У парня не может быть оправдания, если он прикоснулся к женщине». И теперь я вынужден говорить про собственный инцидент с вами», – сказал глава UFC американской прессе.

Напомним, во время ссоры с женой глава Уайт ударил ее по лицу.

источник: «Советский спорт»
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