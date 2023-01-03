Орловский подрался в Лондоне с беженцами

Экс-чемпион UFC Андрей Орловский рассказал о том, как провел Новый год.

«Новый год я отпраздновал как обычно, но здесь, в Лондоне, был конфликт с беженцами. Я не хотел драться, но я должен был показать сыну, что дерьмо случается», - сказал Орловский в социальных сетях.

Сын спортсмена заявил, что его отец вышел из поединка победителем.

Белорус провел 57 боев в ММА, 34 раза победил, 21 поединок проиграл, еще два его противостояния признаны недействительными.

29 октября Орловский проиграл удушающим приемом бразильцу Маркосу Роджерио де Лима.