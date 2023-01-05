«Это серьезное преступление». Туменов - о драке Даны Уайта с женой

Боец лиги АСА Альберт Туменов отреагировал на информацию о том, что президент UFC Дана Уайт подрался с супругой.

Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

«Американцы отличаются от людей, живущих в России. Неважно, как ударила женщина, ударила ли она первая, главное, что мужчина нанес удар. А это серьезное преступление», - приводит слова спортсмена Metaratings.ru.

Добавим, что Дэйна после этого извинился за свое поведение. До случившегося он заявлял, что негативно относится к мужчинам, которые поднимают руку на женщин. По его словам, таким людям нет оправдания.