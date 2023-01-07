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Хабиб Нурмагомедов может полностью покинуть индустрию ММА

Сейчас экс-боец находится дома в Дагестане.
Хабиб Нурмагомедов может полностью покинуть индустрию ММА
07 января 2023 13:16
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автор фото: Keystone Press Agency

Бывший чемпион UFC, владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов может полностью покинуть индустрию смешанных единоборств. Об этом сообщает телеграм-канал «Спросите у Расула».

Хабиб закончит заниматься тренерской и промоутерской деятельностью. При этом Нурмагомедов не собирается уходить в политику. Сейчас экс-боец находится дома в Дагестане.

Напомним, Хабиб завершил свою карьеру в 2020 году. Его последним боем стал поединок против Джастина Гэтжи, которого дагестанец победил удушающим приемом.

Всего в активе Нурмагомедова 29 боев в UFC, в которых он одержал 29 побед.

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