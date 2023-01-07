Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов попрощался со своей командой, обратившись к ней через социальные сети.

«Подвели итоги года. Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья! Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко! Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Нурмагомедов намерен завершить тренерскую карьеру, которой посвятил два года после окончания профессиональной карьеры бойца, уйдя непобежденным после 29 боев в октагоне.

По руководством Хабиба Нурмагомедова россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.

Также ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен окончательно покинуть сферу смешанных единоборств.