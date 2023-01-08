Хавьер Мендес объяснил решение Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА

Тренер Хавьер Мендес отреагировал на решение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уйти из мира ММА.

«Он просто не хочет ничего пропускать в качестве отца. Он делает это из правильных побуждений. Хабиб - семьянин, он хочет больше проводить времени с семьей», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Ранее Нурмагомедов разместил публикацию, в которой попрощался со своей командой. В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. По его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.