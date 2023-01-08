Махно отреагировал на решение Хабиба покинуть индустрию ММА

Боец лиги AMC Fight Nights Алексей Махно отреагировал на решение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уйти из мира ММА.

«Допускаю мысль, что Хабиб будет в углу у ребят. Не думаю, что что-то поменяется. Это может быть инфоповодом, чтобы чуть напомнить о себе», - приводит слова спортсмена MMA.Metaratings.ru.

Ранее Нурмагомедов разместил публикацию, в которой попрощался со своей командой. В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. По его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.