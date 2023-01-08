Артем Тарасов: Хабиб наследие ММА. Для этого спорта он сделал многое

«Для этого спорта в России он сделал очень многое, его уход не означает ничего плохого. Напротив, это доказывает, что любой спортсмен, достигший больших результатов, может делать все, что хочет — он может быть и политиком, и кем угодно. Хабиб посвятил ММА всю жизнь, а сейчас может позволить себе заниматься тем, чем хочет. Мне кажется, в СМИ слишком серьезно восприняли эту информацию.

Нет, Хабиб не может полностью уйти из ММА, он — наследие ММА на сегодня. Федор Емельяненко в свое время тоже пытался уйти, но у него, естественно, не получилось, и он до сих пор в этом», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов подтвердил решение уйти из ММА.