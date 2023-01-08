World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Эдуард Трояновский: Хабиб - лицо ММА. Он спорту всю жизнь отдал

Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский высказался об уходе экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств. По мнению Трояновского, как бы Хабиб этого ни хотел, он все равно не сможет полностью оставить ММА, поскольку посвятил этому всю жизнь.
08 января 2023 21:35

«Думаю, что, возможно, он не уйдет совсем. Человек, который всю жизнь на это потратил, уйти совсем не может. Он все равно будет иметь отношение к смешанным единоборствам — в своем промоушене или еще каким-либо образом. Он — лицо ММА в России. И закончить совсем он просто не сможет. Знаете, человеку, который всю жизнь этому отдал, уйти от этого очень сложно», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

В минувшую пятницу Нурмагомедов опубликовал в соцсетях фотографию со своей командой, сопроводив ее словами благодарности и подписью: «надеюсь, мое решение пойдет только на пользу», не уточняя, в чем это решение заключается. А в воскресенье Хабиб сделал репост записи о своем уходе из ММА-индустрии, где пояснялось, что он делает это ради того, чтобы больше времени уделять семье.

Это интересно:
Эдуард Трояновский: Хабиб - лицо ММА. Он спорту всю жизнь отдал
Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский высказался об уходе экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств. По мнению Трояновского, как бы Хабиб этого ни хотел, он все равно не сможет полностью оставить ММА, поскольку посвятил этому всю жизнь.
08.01.2023 21:35
ММА
Артем Тарасов: Хабиб наследие ММА. Для этого спорта он сделал многое
Блогер Артем Тарасов прокомментировал информацию об уходе экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств. По мнению Тарасова, полный уход Хабиба невозможен, однако он может позволить себе переключиться на другую деятельность.
08.01.2023 21:03
ММА
Махно отреагировал на решение Хабиба покинуть индустрию ММА
Бывший боец хочет больше проводить время с семьей.
08.01.2023 15:34
ММА
Альберт Туменов: Хабиб Нурмагомедов истощил свою нервную систему, устал от спорта
Бывший боец хочет больше проводить время с семьей.
08.01.2023 13:29
ММА
Умерла восходящая звезда ONE Championship Виктория Ли
Девушка скончалась в возрасте 18 лет.
08.01.2023 10:28
ММА
Хавьер Мендес объяснил решение Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА
Бывший боец хочет сосредоточиться на семье.
08.01.2023 10:12
ММА
Хабиб Нурмагомедов подтвердил уход из индустрии ММА
Бывший чемпион UFC сделал репост публикации, в которой говорится о его уходе.
08.01.2023 00:06
ММА
автор: Александр Евграфов
Хабиб Нурмагомедов попрощался со своей командой
Чемпион UFC добился успеха и как боец, и как тренер.
07.01.2023 22:11
ММА
автор: Александр Евграфов
Хабиб Нурмагомедов может полностью покинуть индустрию ММА
Хабиб Нурмагомедов может полностью покинуть индустрию ММА
Сейчас экс-боец находится дома в Дагестане.
07.01.2023 13:16
ММА
«Дагестанский Люк Рокхолд». Хавьер Мендес - об Усмане Нурмагомедове
07.01.2023 11:26
ММА
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика