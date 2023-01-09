Вадим Немков: Бойцы справятся и без Хабиба. Он совсем не потеряется

«Это его решение, значит, он так захотел. Я думаю, что индустрия ММА дальше и без Хабиба как-то справится. У них есть определённый план.

По поводу тренерства — я не думаю, что Хабиб всю дорогу находился с ребятами, на протяжении всех подготовок к боям. Хабиб не был всё время в процессе тренировок условного Ислама Махачева, Усмана Нурмагомедова или других ребят. Есть и были различные тренеры по ударной технике и борьбе.

Бойцы справятся и без Хабиба. Думаю, что и сам он совсем не потеряется. Мы будем продолжать видеть его на больших турнирах. Посещать значимые для своих ребят турниры он точно будет», — сказал Немков «Чемпионату».