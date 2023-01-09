Ли Джинлианг вызвал Тони Фергюсона на «вечеринку»

Китайский боец смешанных единоборств Ли Джинлианг вызвал на бой американца Тони Фергюсона.

«Эй, Тони. Мне скучно, а во Флориде сейчас очень жарко, давай устроим вечеринку. У нас с тобой есть незаконченные дела. Готов встретиться в марте?» - написал представитель Поднебесной в социальных сетях.

Оба бойца в последний раз выходили в октагон 10 сентября на UFC 279, когда в главном бою Фергюсон проиграл соотечественнику Нейту Диасу, а Джинлианг по решению судей был слабее другого американца Даниэля Родригеса.