Журова предложила Хабибу Нурмагомедову уйти в политику

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о решении экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уйти из ММА.

«Рано или поздно каждый человек может попробовать себя в политике, в том числе и Хабиб. Да, после ухода из MMA он мог бы стать депутатом, другой вопрос — нужно ли ему это? Все зависит от желания человека и планов на будущее. Политика — совсем не простое дело, не каждому публичному человеку хочется отдавать себя этой профессии, участвовать в избирательной кампании, ходить на заседания комитетов и так далее», - приводит слова Журовой «РБ-Спорт».

Нурмагомедов разместил публикацию, в которой попрощался со своей командой. В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. Под его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.