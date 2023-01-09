Чимаев показал фотографию из тренажерного зала

Шведский боец ММА Хамзат Чимаев разместил новое фото в соцсети. На сей раз уроженец Чечни, выступающий в полусреднем весе, показал снимок, сделанный в тренажерном зале.

Напомним, Чимаеву 28 лет. Он дерется в UFC и является одним из самых популярных бойцов организации.

Ранее сообщалось, что сразу четыре бойца отказались от поединка с Чимаевым. Среди них – американцы Ник Диас и Колби Ковингтон.

Позже чеченец обратился к руководству UFC устроить ему бой с любым соперником. По словам спортсмена, он устал ждать и хочет поскорее вернуться в клетку.