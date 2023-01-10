Чимаев заявил, что может выступить на турнире UFC 284

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, допустил вероятность своего участия на турнире UFC в Австралии.

«Я хочу драться, но пока не знаю, где это произойдет. Сначала мне говорили о Лондоне, потом о Лас-Вегасе, о Бразилии. На данный момент ведутся разговоры об Австралии. Не знаю точно, какая страна будет следующей», – заявил боец в соцсети.

Напомним, ближайший турнир в Австралии состоится 12 февраля. Ивент пройдет в городе Перт, а главным событием вечера станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски.