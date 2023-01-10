Женское законодательное собрание Калифорнии требует снять Дэйну Уайта с поста президента UFC

Женское законодательное собрание Калифорнии опубликовало открытое письмо в адрес компании Endeavor, которой принадлежит промоушен UFC, с требованием уволить Дэйну Уайта с поста главы организации.

«Глава крупной спортивной организации не может претендовать на роль защитника женщин, когда появляется видео, демонстрирующее, как он избивает свою жену. Данное лицемерие поражает. Довольно!» - говорится в данном письме.

До произошедшего инцидента с женой Дэйна заявлял, что негативно относится к мужчинам, которые поднимают руку на женщин. По его словам, таким людям нет оправдания.