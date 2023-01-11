Тренер Дариуша высказался о титульном бое Махачева и Волкановски

Рафаэль Кордейро, тренер американского бойца UFC Бенейла Дариуша, поделился мнением о предстоящем титульном поединке в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Конечно, Волкановски задаст разные вопросы Махачеву. И для нас это будет важно, чтобы разработать план игры для Бенейла в титульном поединке», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, Махачев и Волкановски проведут бой 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

К слову, россиянин – чемпион промоушен в легком дивизионе, а Волкановски – в полулегком. Кроме того, он занимает первое место в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.