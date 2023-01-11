Боец UFC Суарес считает, что Махачев победит Волкановски в титульном бою

Девушка-боец UFC Татьяна Суарес поделилась ожиданиями от титульного поединка промоушена в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Думаю, грэпплинг Ислама настолько превосходен, что он сможет уложить Волкановски. А сверху Махачев - просто топ. Посмотрим, как все сложится», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Напомним, Махачев и Волкановски проведут бой 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

К слову, россиянин – чемпион промоушен в легком дивизионе, а Волкановски – в полулегком. Кроме того, он занимает первое место в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.