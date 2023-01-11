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Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий выступят на Гран-при Bellator

Первые четвертьфинальные поединки состоятся 10 марта.
11 января 2023 22:30

Пресс-служба американского промоушена Bellator объявила состав участников Гран-при легкого дивизиона 2023 года.

Таким образом, за победу на турнире будут состязаться восемь бойцов: россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий, американцы Эй Джей Макки, Сидни Аутлоу и Бенсон Хендерсон, бразилец Патрики Фрейре, азербайджанец Тофик Мусаев и француз Мансур Барнауи.

Первые четвертьфинальные поединки состоятся 10 марта.

Напомним, что чемпионом мира Bellator в легком весе является россиянин Усман Нурмагомедов (16 побед).

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Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий выступят на Гран-при Bellator
Первые четвертьфинальные поединки состоятся 10 марта.
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