Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий выступят на Гран-при Bellator

Пресс-служба американского промоушена Bellator объявила состав участников Гран-при легкого дивизиона 2023 года.

Таким образом, за победу на турнире будут состязаться восемь бойцов: россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий, американцы Эй Джей Макки, Сидни Аутлоу и Бенсон Хендерсон, бразилец Патрики Фрейре, азербайджанец Тофик Мусаев и француз Мансур Барнауи.

Первые четвертьфинальные поединки состоятся 10 марта.

Напомним, что чемпионом мира Bellator в легком весе является россиянин Усман Нурмагомедов (16 побед).