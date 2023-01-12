Умар Нурмагомедов рассказал, почему Хабиб решил уйти из ММА

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов отреагировал на решение своего брата, бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, окончательно покинуть индустрию ММА.

«Ничего не меняется, мы братья. Но Хабиб не будет путешествовать, он будет заботиться о своей семье, о матери. Это очень тяжело - постоянно путешествовать, всех секундировать. Поэтому он принял такое решения», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Ранее Нурмагомедов разместил публикацию, в которой попрощался со своей командой. В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. По его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.