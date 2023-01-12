Умар Нурмагомедов дал прогноз на титульный бой Махачев - Волкановски

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов поделилась ожиданиями от титульного поединка промоушена в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Ислам финиширует этого парня. Ислам очень талантливый, жесткий, в нем мощи как в тракторе. Он очень жесткий», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, Махачев и Волкановски проведут бой 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

К слову, россиянин – чемпион промоушен в легком дивизионе, а Волкановски – в полулегком. Кроме того, он занимает первое место в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.