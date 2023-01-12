Кормье - об уходе Хабиба Нурмагомедова из ММА: Он больше не хочет жертвовать семьей ради работы

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье отреагировал на решение бывшего победителя промоушена Хабиба Нурмагомедова уйти из мира ММА.

«Он не хочет упускать важные моменты, а работа отвлекает тебя от этого. Хабиб - семьянин, он больше не хочет жертвовать семьей ради работы. Он хочет больше времени проводить с семьей, с детьми, женой и матерью», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Ранее Нурмагомедов разместил публикацию, в которой попрощался со своей командой. В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. По его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.