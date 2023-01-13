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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова заявил, что все в UFC отказываются от поединка против него

Умар выступает в легчайшей весовой категории.
13 января 2023 08:15
автор: Максим Скороходов

Российский боец Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что ему трудно найти соперника.

«Я пытаюсь. Звоню парням, но никто не хочет со мной драться. Поэтому когда меня спросили, буду ли я драться с Барселосом, я ответил: «Да мне все равно, с кем». Даже если это будет дебютант, я буду драться», - сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

Умар не потерпел ни одного поражения, выиграв в 15 поединках. На счету его будущего соперника Раони Барселоса 17 побед и 3 поражения.

Их бой пройдет 14 января на UFC Fight Night 217.

источник: «Советский спорт»
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