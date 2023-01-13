Сехудо поздравил Хабиба Нурмагомедова с уходом из ММА

Экс-чемпион UFC в двух категориях Генри Сехудо в своем YouTube-канале высказался о решении непобедимого Хабиба Нурмагомедова покинуть индустрию ММА.

«На самом деле, сейчас я уважаю Хабиба даже больше. Я знаю, сколько он путешествует, многие просто не понимают этого. Я рад, что Хабиб действительно все осознал. От всего сердца, Хабиб, я понимаю тебя и верю тебе. Поздравляю, потому что семья – это все», - сказал Сехудо.

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. По его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.