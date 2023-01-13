Бой Нганну - Джонс за звание чемпиона UFC в тяжелом весе может пройти в марте

Эрик Никик, главный тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, рассказал, когда его подопечный будет защищать свой титул в противостоянии Джоном Джонсом.

«Я думаю, 50 на 50, что бой состоится в марте. Я видел Фрэнсиса пару недель назад, и я думаю, что если бы нам нужно было подготовить его к марту, мы бы это сделали. До сих пор неясно, что будет с контрактом с UFC. Я надеюсь, что мы сможем заключить сделку в ближайшее время. Если мы не успеем к марту, мы можем провести бой в апреле или мае. Я точно знаю, что они планируют бой с Джонсом на март, и если мне скажут, что мы будем драться в марте, наш парень будет готов», - приводит слова наставника Telecom Asia Sport.

Добавим, что в ночь на 5 марта по московскому времени в США пройдет один из главных турниров UFC 285.

Наганну последний раз дрался в январе 2022 года, когда решением судей победил Сирила Гана, на счету Фрэнсиса стало 17 побед при трех поражениях.

Джонс проиграл в одном бою при 26 победах и одном поединке, объявленном недействительным.