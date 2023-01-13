Стрикленд - об Имавове: Единственное, в чем французы хороши, это заводить романы и проигрывать бои

Американский боец Шон Стрикленд высказался о своем следующем сопернике Нассурдине Имавове.

«Я не знаю, кто он. Назовем его французом. А в чем французы лучшие? В сдаче. Так что я даже не смотрел его бои. Я знаю, что он любит наносить сильные удары, но он же гребанный француз. Единственное, в чем французы хороши, так это в том, чтобы заводить романы, сдаваться и проигрывать бои. Вскоре узнаем, может он не такой», - приводит слова американца Telecom Asia Sport.

Бой Стрикленд - Имавов возглавит UFC Fight Night 217, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 15 января по московскому времени.