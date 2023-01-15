Умар Нурмагомедов нокаутировал Барселоса в Лас-Вегасе

Россиянин Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, победил бразильца Раони Барселоса в бое основного карда турнира UFC67 в Лас-Вегасе.

Бой завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Россиянин провел в смешанных единоборствах 16 боев и не потерпел ни одного поражения.

В других боях карда российский боец Роман Копылов победил американца Пунахеле Сориано. Россиянин нокаутировал соперника в середине второго раунда.

В других боях карда в полутяжелой весовой категории француз российского происхождения Нассурдин Имавов уступил американцу Шону Стрикленду.