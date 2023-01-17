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Арман Царукян вышел на 8-е место в рейтинге легкого веса UFC

Россиянин поднялся на одну строчку благодаря победе над Дамиром Исмагуловым.
17 января 2023 17:12
автор: Артур Гичунцев

Пресс-служба UFC обновила рейтинги промоушена. Так, российский боец ММА Арман Царукян, выступающий в легком дивизионе, поднялся на одну строчку и теперь занимает 8-е место.

Также в рейтинге UFC поднялся россиянин Саид Нурмагомедов. Теперь уроженец Дагестана занимает 14-ю строчку в списке лучших бойцов, выступающий в легчайшем весе лиги.

Напомним, в крайнем поединке 26-летний Царукян победил соотечественника Дамира Исмагулова, а 30-летний Нурмагомедов «задушил» американца Саид-Йокуба Кахрамонова.

источник: «Советский спорт»
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Арман Царукян вышел на 8-е место в рейтинге легкого веса UFC
Россиянин поднялся на одну строчку благодаря победе над Дамиром Исмагуловым.
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