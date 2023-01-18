Петр Ян проведет бой против Двалишвили в марте

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян встретится с грузином Мерабом Двалишвили в главном бою турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе 11 марта.

В октябре Ян проиграл раздельным решением судей американцу Шону О'Мэлли в бою в легчайшем весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. 32-летний Двалишвили одержал 15 побед и потерпел 4 поражения. В последнем бою грузин победил в августе Жозе Алдо единогласным решением судей на турнире UFC 278.