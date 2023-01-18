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UFC анонсировал поединки Эдвардс - Усман и Физиев — Гэтжи

Поединок состоится 18 марта в Лондоне.
18 января 2023 11:29

UFC объявил поединки на 286-м номерном турнире, который пройдет 18 марта в Лондоне.

В главном событии пройдет третий бой британца Леона Эдвардса и американца Камару Усмана. Первый поединок между ними состоялся в 2015 году и завершился победой Камару единогласным решением судей. Во втором бою в августе 2022-го Эдварда нокаутировал соперника в пятом раунде.

В со-главном поединке встретятся легковесы американец Джастин Гэтжи и представитель Азербайджана Рафаэль Физиев. Гэтжи в марте проиграл сабмишеном Чарльзу Оливейре, Физиев в июле нокаутировал в пятом раунде Рафаэля Дос Аньоса.

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UFC анонсировал поединки Эдвардс - Усман и Физиев — Гэтжи
Поединок состоится 18 марта в Лондоне.
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