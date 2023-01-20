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Стерлинг дал совет Двалишвили, как победить Петра Яна

Поединок состоится 11 марта.
20 января 2023 11:19

Чемпион мира UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

Напомним, что они сойдутся в главном бою турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе 11 марта.

«Задача Мераба - прижать Яна к клетке и нанести урон, свалить на землю и нанести урон. Мерабу просто нужно быть собранным. Думаю, у него уже есть план, как победить», - приводит слова ямайца зарубежная пресса.

Добавим, на счету 29-летнего Яна 16 побед и четыре поражения в ММА. 32-летний Двалишвили одержал 15 побед и потерпел четыре поражения.

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