Нганну может провести бой с Чисорой

Стал известен возможный соперник по ближайшему поединку бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну.

Как сообщают зарубежные СМИ, франко-камерунский боец может встретиться с британским боксером Дереком Чисорой. Отметим, чтобы бой планирует провести организация Misfits Boxing.

«Хотел бы подписать контракт с Франсисом, думаю он бы идеально выписался в наш проект с Misfits. Можем подписать Нганну и Дерека Чисору, у которого много хороших боев», — заявил промоутер Калле Хауэрланд.

Напомним, что Чисора в последнем поединке проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в десятом раунде.