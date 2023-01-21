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Нганну может провести бой с Чисорой

Француз является свободным агентом.
21 января 2023 14:42
автор: Александр Поволоцкий

Стал известен возможный соперник по ближайшему поединку бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну.

Как сообщают зарубежные СМИ, франко-камерунский боец может встретиться с британским боксером Дереком Чисорой. Отметим, чтобы бой планирует провести организация Misfits Boxing.

«Хотел бы подписать контракт с Франсисом, думаю он бы идеально выписался в наш проект с Misfits. Можем подписать Нганну и Дерека Чисору, у которого много хороших боев», — заявил промоутер Калле Хауэрланд.

Напомним, что Чисора в последнем поединке проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в десятом раунде.

источник: «Советский спорт»
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