Морено победил Фигередо и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Мексиканский боец смешанного стиля Брендон Морено победил бразильца Дейвезона Фигередо и отобрал у него титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе.

Бой продлился три раунда и был остановлен по рекомендации врачей. Фигередо получил рассечение под правым глазом. Морено во второй раз стал чемпионом.

Соперники, у которых было по 21 победе, провели уже четвертый бой между собой. Первая встреча завершилась вничью в декабре 2020 года, в июне 2021 Морено победил, став чемпионом, в январе 2022 Фигередо вернул титул единогласным решением судей.