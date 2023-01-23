Махачев прокомментировал решение Хабиба прекратить тренерскую деятельность

12 февраля чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет поединок с австралийцем Алексом Волкановски.

Это будет первый бой россиянина, в котором ему не будет помогать легенда ММА Хабиб Нурмагомедов. Последний решил отойти от смешанных единоборств по семейным обстоятельствам.

Махачев не стал скрывать, что благодаря Хабибу добился серьезных высот в спорте. Также боец подчеркнул, что Нурмагомедов давал ему полезные советы и помогал в тренировочном процессе.

«Но я понимаю, что он хочет проводить больше времени с семьей. Потому что со всеми этими боями и тренировками, близкие его совсем не видят дома. Несмотря на то, что он закончил карьеру, он продолжает много путешествовать. Поэтому я понимаю такое решение», – сказал Махачев австралийским СМИ.