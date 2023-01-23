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Волкановски – о бое против Махачева: Я готовлюсь к встрече с Хабибом 2.0

Австралиец уверен в своих силах.
23 января 2023 17:34
автор: Артур Гичунцев

Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории Алекс Волкановски высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«У меня есть возможность стать одним из лучших прямо сейчас. Я могу войти в историю как один из лучших в истории. Вот насколько важен для меня этот бой.

Все это дерьмо, которое вы говорите о том, почему я не должен бороться с Исламом… Именно поэтому я и должен бороться. Люди думают, что этот парень непобедим. Помните это. Помните об этом, когда судья поднимет мою руку. Помните, ребята, это Давид против Голиафа. Это я готовлюсь к встрече с Хабибом 2.0. Я не хочу, чтобы люди отнимали это у моего наследия», – заявил австралиец пресс-службе промоушена.

Напомним, Махачев и Волкановски проведут бой 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия), а на кону будет стоять титул чемпиона лиги в легком весе, принадлежащий россиянину.

источник: UFC Russia
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