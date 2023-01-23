Алекс Волкановски: Все думают, что я коротышка. Потом я бью их по лицу, и они смотрят на меня иначе

Лучший боец UFC вне зависимости от веса Алекс Волкановски заверил болельщиков, что его антропометрические данные не сыграют никакой роли в поединке с Исламом Махачевым.

«Все думают, что я коротышка. Потом я бью их по лицу, и через минуту они смотрят на меня совершенно иначе. Как бы то ни было, я коротышка. Да, я признаю. Но я чемпион. Я хорош и собираюсь продолжить свою победную серию. Покажу Махачеву, на что способны коротышки», – заявил австралиец в соцсети.

Напомним, Волкановски и Махачев проведут бой 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия), а на кону будет стоять титул в легком весе, принадлежащий россиянину.