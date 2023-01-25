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Хилл хочет в следующем бою встретиться с Иржи Прохазкой

Чемпион UFC в полутяжелом весе назвал имя следующего соперника.
25 января 2023 16:22
автор: Александр Евграфов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джамал Хилл назвал имя своего следующего соперника, сообщают индийские СМИ.

«Хочется, чтобы это был Иржи Прохазка, я давно ищу боя с ним. Это будет серьезный бой, мне кажется я лучше Иржи во всем», - приводит слова Хилла источник.

На турнире UFC283 Хилл победил бразильца Гловера Тейшеры единогласным решением судей и стал чемпионом промоушена.

Хилл провел 13 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 12 побед.

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Чемпион UFC в полутяжелом весе назвал имя следующего соперника.
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