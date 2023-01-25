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Эдвардс рассказал, при каких условиях проведет титульный бой с Макгрегором

Ранее сообщалось, что звездный ирландец вернется в течение 2023 года.
25 января 2023 17:18
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс готов подраться с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Однако, британец не спешит подписывать контракт. Он хочет, чтоб Макгрегор выиграл хотя бы один поединок в его дивизионе.

«В случае если Макгрегор вернется и одержит победу в полусреднем весе, я буду готов выйти на бой с ним. Это будет очень большой бой не только для Европы, но и для всего мира. Ему нужно вернуться, одержать победу, и тогда мы это обсудим», – заявил Эдвардс британским СМИ.

Напомним, 34-летний Макгрегор не выступал с июля 2021 года. Ранее его тренер, Джон Кавана, выразил уверенность, что ирландец вернется в 2023-м.

В эти дни звездный боец активно набирает форму. По некоторым данным, он готовится к дебюту в полусреднем весе.

источник: «Советский спорт»
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