Эдвардс рассказал, при каких условиях проведет титульный бой с Макгрегором

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс готов подраться с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Однако, британец не спешит подписывать контракт. Он хочет, чтоб Макгрегор выиграл хотя бы один поединок в его дивизионе.

«В случае если Макгрегор вернется и одержит победу в полусреднем весе, я буду готов выйти на бой с ним. Это будет очень большой бой не только для Европы, но и для всего мира. Ему нужно вернуться, одержать победу, и тогда мы это обсудим», – заявил Эдвардс британским СМИ.

Напомним, 34-летний Макгрегор не выступал с июля 2021 года. Ранее его тренер, Джон Кавана, выразил уверенность, что ирландец вернется в 2023-м.

В эти дни звездный боец активно набирает форму. По некоторым данным, он готовится к дебюту в полусреднем весе.