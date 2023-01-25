Махачев – о поединке с Волкановски: Мне нравится этот пояс, и я не собираюсь его кому-то отдавать

12 февраля чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет защиту титула в бою с австралийцем Алексом Волкановски.

Их поединок возглавит турнир UFC 284 в Перте (Австралия). За несколько недель до выхода в октагон а россиянин выложил фотографию с титулом и написал: «Мне нравится этот пояс, и я не собираюсь его кому-то отдавать».

Напомним, Махачев завоевал титул UFC, победив бразильца Чарльза Оливейру. Бой с Волкановски станет его первой защитой пояса.

Что касается австралийца, то он владеет титулом в полулегком весе и поднялся в другой дивизион, приняв вызов Махачева.