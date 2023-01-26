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Макгрегор заявил о готовности стать тренером

У экс-чемпиона UFC есть опыт наставничества.
Макгрегор заявил о готовности стать тренером
26 января 2023 14:23
автор: Максим Скороходов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил свои эмоции после первого тренерского опыта и рассказал, что получил новое предложение.

«С большим синяком под глазом и порезом, триколором, моим новым и первым золотым поясом UFC (предложение Конор получил перед боем с Чедом Мендесом за звание временного чемпиона в полулегком весе, - прим.), я вальсировал по печально известному бойцовскому залу в Лас-Вегасе. Я вел свою команду к победе. Сумасшедший. Какое путешествие. Мне только что снова предложили тренировать. Мне это нравится. Необходимо полное погружение. Я вижу, как бойцы выстраиваются в очередь. Я знаю, что готов», - написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, 34-летний ирландец не выступал с июля 2021 года. В крайнем поединке он уступил американцу Дастину Порье.

источник: «Советский спорт»
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