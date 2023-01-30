Царукян – Исмагулову: 100 тысяч на стол – и я в деле. Бой с тобой ничего мне не дает

Российский легковес Арман Царукян готов провести реванш против соотечественника Дамира Исмагулова.

«100 тысяч на стол – и я в деле. Бой с тобой ничего мне не дает, кроме денег», – написал боец в соцсети.

Напомним, первый поединок Царукяна и Исмагулова прошел на турнире UFC Vegas 66 и завершился в пользу Армана по решению судей.

Исмагулов был недоволен решением арбитров, а через несколько дней объявил о завершении карьеры. Недавно легковес заявил, что вернется в ММА, если ему дадут реванш с Царукяном.