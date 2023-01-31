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Бейдер объяснил, почему согласился на реванш против Федора Емельяненко

Поединок состоится 4 февраля.
Бейдер объяснил, почему согласился на реванш против Федора Емельяненко
31 января 2023 18:22

Американский боец смешанного стиля Райан Бейдер рассказал, почему согласился на титульный реванш против россиянина Федора Емельяненко.

Поединок состоится 4 февраля в США и возглавит кард турнира Bellator 290.

«В начале я не хотел драться против Федора. Я думал: что я получу от этого боя? Но чем больше мы говорили об этом, тем больше я понимал, какой это большой бой», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

В статистике Федора Емельяненко сорок побед и шесть поражений, а один поединок остался без результата. В рекорде Райана Бейдера тридцать три победы и семь поражений, один бой остался без результата.

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Бейдер объяснил, почему согласился на реванш против Федора Емельяненко
Бейдер объяснил, почему согласился на реванш против Федора Емельяненко
Поединок состоится 4 февраля.
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