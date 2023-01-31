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Виталий Минаков: Емельяненко — универсальный боец. С ним опасно зарубаться в стойке

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал, что ждет от боя между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
31 января 2023 19:34

«Может ли Федор напоследок хлопнуть дверью? Может, и достаточно громко. Вопрос в том, какая задумка у Федора. Мы привыкли в последние годы видеть его практически исключительно в качестве ударника, он ориентировался на попадания. Мы знаем, что Райан Бейдер может и ударить, но больше рассчитывает на свой борцовский класс.

По карьере Федора мы знаем, что он — универсальный боец. Насколько он готов сегодня универсально проводить поединок на том уровне, на котором он делал это раньше, — вопрос. Бить в стойке он, конечно, сможет — у него достаточно быстрые руки, и он сможет проводить длинные, многосерийные комбинации.

Думаю, Бейдер будет стараться переводить Федора в партер. Он для себя прекрасно понимает, что у Федора достаточно тяжелые удары, с ним опасно зарубаться в стойке. Поэтому, уверен, Бейдер будет использовать свою сильную сторону — борьбу. И не просто бороться, а держать Федора в партере, либо доминировать у сетки, работать первым номером. Он понимает, что функциональное состояние Федора вряд ли близко к пиковому, поэтому его задачей будет измотать соперника, затянуть бой в поздние раунды.

При всем том, что Федор достаточно хорошо борется и очень хорошо борьбу чувствует, остается вопрос его состояния. Функционал борцовский, для вязкой, затяжной борьбы, и функционал ударника – это совершенно разная работа. Если Федор рассчитывает исключительно на стойку, то ему нужно очень четко защищаться от борьбы», — сказал Минаков «Газете.Ru».

Бой между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля. Поединок начнется не раньше 6:00 по московскому времени.

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Виталий Минаков: Емельяненко — универсальный боец. С ним опасно зарубаться в стойке
Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал, что ждет от боя между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
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