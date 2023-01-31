Махачева - о поединке с Волкановски: Я устрою для него тяжелые времена, буду забивать в партере

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев поделился ожиданиями от титульного поединка с австралийцем Алексом Волкановски.

Их поединок возглавит турнир UFC 284 в Перте 12 февраля.

«Это будет моя победа, но не приемом. Я устрою тяжелые времена для Волкановски, буду забивать его в партере», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, Махачев завоевал титул UFC, победив бразильца Чарльза Оливейру. Бой с Волкановски станет его первой защитой пояса.

Что касается австралийца, то он владеет титулом в полулегком весе и поднялся в другой дивизион, приняв вызов Махачева.