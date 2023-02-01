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Хасбулла Магомедов: Махачев размажет Волкановски

Бой состоится 12 февраля.
01 февраля 2023 14:53

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов поделился ожиданиями от титульного поединка россиянина Ислама Махачева с австралийцем Алексом Волкановски.

Их поединок возглавит турнир UFC 284 в Перте 12 февраля.

«Я думаю, Ислам размажет Волкановски, потому что я сам его дважды побеждал, когда размазал об его лицо бургер. Ислам его вообще не почувствует», - приводит слова Магомедова зарубежная пресса.

Напомним, Махачев завоевал титул UFC, победив бразильца Чарльза Оливейру. Бой с Волкановски станет его первой защитой пояса.

Что касается австралийца, то он владеет титулом в полулегком весе и поднялся в другой дивизион, приняв вызов Махачева.

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