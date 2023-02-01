Петр Ян показал, как готовится к бою с Мерабом Двалишвили (видео)

11 марта российский боец ММА Петр Ян проведет поединок с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Статусный бой пройдет на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

Сегодня, 1 февраля, уроженец Красноярского края выложил видео, на котором отрабатывает ударную технику.

«Отработки. Ученье – свет! Денис Войнов, спасибо большое за тренировки», – подписал видео Петр Ян.

Напомним, россиянин – экс-чемпион UFC в легчайшем весе. За всю карьеру в ММА он одержал 16 побед и потерпел 4 поражения. В активе Двалишвили – 15 выигранных боев и 3 проигранных встречи.